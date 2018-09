WP: Трамп сомневался в необходимости высылки из США дипломатов из-за "дела Скрипалей"

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Корреспондент газеты The Washington Post Грег Миллер в своей новой книге "Кандидат" (The Apprentice) выступил с утверждением, что весной 2018 года президент США Дональд Трамп сомневался в необходимости высылки с территории США российских дипломатов в связи с так называемым делом Скрипалей. Отрывок из книги опубликовала в среду газета The Washington Post.

"Когда премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила Трампу по телефону о том, что британские власти на 95% уверены в том, что Москва была ответственна [за отравление Сергея Скрипаля и его дочери], Трамп ответил: "Может нам стоит дождаться 98%?". Во время одного из уик-эндов в своем поместье Мар-о-Лаго (штат Флорида) советники Трампа убеждали его поддержать план по высылке 60 подозреваемых российских шпионов из США, уповая на то, что действия Вашингтона должны соответствовать по масштабу действиям союзников в Европе", - утверждает Миллер. По данным сотрудников Белого дома, на которых ссылается автор книги, Трамп на обратном пути из своего поместья в Вашингтон сначала промолчал по этому поводу, а затем выразил сомнение в целесообразности высылки дипломатов.