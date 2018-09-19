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Трамп заявил, что скоро встретится с Ким Чен Ыном

При этом глава Белого дома не указал даты возможных переговоров
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро проведет встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Трампа, выступавшего в среду перед журналистами у Белого дома, спросили, скоро ли он встретится с Ким Чен Ыном. "Мы встретимся [скоро]", - утвердительно ответил американский лидер перед тем, как отправиться в пострадавший от циклона "Флоренс" штат Северная Каролина.

При этом глава вашингтонской администрации не указал даты возможного саммита. Трамп также высказался в поддержку пятого в истории и третьего в 2018 году межкорейского саммита, который проходит с 18 по 20 сентября в Пхеньяне.

Белый дом пока не ответил на запрос ТАСС о возможных сроках нового саммита США - КНДР.

12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не были конкретизированы.

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнТрамп, Дональд
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