Генсек Совета Европы отметил важность реформ, проведенных Россией после вступления в СЕ

ПАРИЖ, 19 сентября. /ТАСС/. Россия с момента вступления в Совет Европы провела важные реформы в правовой области. Об этом заявил генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд во время выступления на Афинском демократическом форуме, запись которого размещена в среду на видеохостинге YouTube.

"Россия является членом Совета Европы, и это оказало большое влияние на российское общество за годы с момента ее вступления в организацию", - отметил Ягланд. Он напомнил, что "сегодня все российские граждане имеют возможность обращаться в Европейский суд по правам человека, и многие это делают".

Ягланд отметил, что значительные изменения претерпела пенитенциарная система. Так, по его словам, когда Россия стала членом СЕ, в тюрьмах содержались примерно 1 млн заключенных. "Сегодня в России насчитывается около 600 тыс. заключенных, и они находятся в более современных тюрьмах", - подчеркнул генсек Совета Европы.

Кроме того, продолжил Ягланд, "Россия приняла новый Уголовный кодекс, новый Гражданский кодекс". "В России нет смертной казни, там запрещены пытки", - напомнил он.

Россия вступила в Совет Европы в феврале 1996 года, а спустя два года она ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

Россия в Совете Европы

Комментируя приостановление Россией выплаты взносов в организацию, Ягланд напомнил, что такое решение российская сторона приняла в связи с лишением ее делегации полномочий в Парламентской ассамблее СЕ. Отвечая на вопрос ведущего сессии о "вмешательстве" России в дела организации, генсек Совета Европы заметил, что "к этому склонны и некоторые другие великие державы". Так, по его словам, Соединенные Штаты пытаются повлиять на решение европейских стран о восстановлении полномочий России в ПАСЕ. "США вмешиваются в дела нашей организации, хотя не являются ее членом, а лишь ее наблюдателем", - заметил Ягланд.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении прав делегации РФ, но тогда санкции только ужесточились. В ответ делегация РФ заявила, что отказывается работать на таких условиях, а в 2016-2017 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге русофобских настроений.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации. 11 января глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Россия не будет направлять заявку на подтверждение полномочий делегации РФ в ПАСЕ в 2018 году.