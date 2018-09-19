Контактная группа констатировала улучшение ситуации с водоснабжением республик Донбасса

МИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Вопросы безопасности в зоне конфликта в Донбассе были в центре внимания заседания контактной группы, состоявшегося в среду в Минске. В частности, стороны обсудили пакет дополнительных мер в соглашение о режиме прекращения огня. По словам полпреда РФ Бориса Грызлова, эти меры, включающие в себя запрет на какую-либо диверсионную деятельность, были подготовлены подгруппой по безопасности по инициативе ДНР после теракта 31 августа, в результате которого погиб лидер провозглашенной республики Александр Захарченко.

Поручение "выработать уточнения", чтобы "принять соответствующие решения в следующий раз", было дано группе по безопасности еще на прошлой встрече. Однако и на этот раз вопрос, судя по всему, остался не согласован.

Грызлов констатировал, что со стороны Вооруженных сил Украины вновь было сорвано разведение сил в районе Станицы Луганской. "Причем никаких оснований для откладывания разведения сил не было. Это подтверждают данные СММ ОБСЕ", - подчеркнул российский полпред, напомнивший, что главным условием для достижения полной тишины на линии соприкосновения является разведение сил по всей ее протяженности.

В свою очередь спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, подводя итоги заседания, акцентировал внимание на том, что восток Украины стал одной из наиболее заминированных территорий в мире и призвал выработать системный подход к решению этого вопроса.

Главное - особый статус и амнистия

Сайдик сообщил также, что экономическая группа продолжила обсуждение дальнейших шагов по улучшению качества мобильной связи Vodafone в ЛНР и ДНР, а также актуальных вопросов водоснабжения в системе "Карбонит" и "Вода Донбасса". Он с удовлетворением констатировал, что во вторник "удалось закончить первый этап восстановительных работ на поврежденном участке Южно-Донбасского водовода в промышленной зоне Авдеевка".

Ряд позитивных моментов отметил и Борис Грызлов. В частности, по его словам, координатор экономической подгруппы посол Пэр Фишер констатировал, что ситуация с подачей питьевой воды в республики Донбасса качественно изменилась в лучшую сторону.

Полпред РФ сообщил также, что контактная группа заслушала отчет о поездке в ЛНР координатора гуманитарной подгруппы Тони Фриша, который "дал в целом положительную оценку условиям содержания удерживаемых лиц и гуманитарной обстановке в республике". В свою очередь Сайдик отметил, что Фриш во время своей поездки сумел посетить 36 удерживаемых лиц в 11 местах содержания по обе стороны линии разграничения.

Вместе с тем, как подчеркнул полпред РФ, приоритетным для всего процесса урегулирования все же остается выполнение "основополагающих вопросов политического урегулирования конфликта". "Российская делегация заявила о необходимости предметного обсуждения политических мер, предусмотренных минскими соглашениями. Вновь и вновь приходится говорить о том, что особый статус Донбасса с введением его по "формуле Штайнмайера" и амнистия являются решающими условиями урегулирования конфликта. Украине необходимо приступить к четко и ясно обозначенным в минских соглашениях шагам по законодательному предоставлению особого статуса Донбассу на постоянной основе", - сказал Грызлов.

Менее результативной оказалась встреча гуманитарной подгруппы, на которую не явились представители украинской стороны. "К нашему сожалению, Киев эту встречу фактически проигнорировал, делегировав на нее только экспертов", - сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева. Она подчеркнула, что такими действиями Киев блокирует работу гуманитарной подгруппы. "В частности, решение вопроса проведения обмена всех установленных на всех установленных остался открытым из-за отсутствия уполномоченных лиц от Киева", - сказала она.

В свою очередь представители республик Донбасса, по словам Кобцевой, подтвердили свою готовность к проведению обмена.

Выборы в Донбассе

Еще до начала встречи представитель Украины в политической подгруппе Ирина Геращенко сообщила, что Украина обратилась к спецпредставителю председателя ОБСЕ с просьбой включить в повестку дня вопрос об объявленных в ДНР и ЛНР на 11 ноября выборов глав и народных советов республик. По мнению Киева, проведение таких выборов недопустимо, так как они не соответствуют украинскому законодательству. При этом Геращенко отметила, что именно этот вопрос должен стать ключевым на сегодняшнем заседании.

Между тем, подводя итоги заседания, Мартин Сайдик ничего не сказал о том, обсуждался ли он на встрече. Когда же журналисты задали ему прямой вопрос о его отношении к предстоящим выборам, он заявил, что решение республик идет вразрез с минскими договоренностями.

"По моему мнению, выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей не соответствуют ни букве, ни духу минских соглашений", - сказал он.

Заявление о проведении 11 ноября выборов в ДНР и ЛНР было сделано через неделю после гибели Александра Захарченко. В Москве проведение выборов в республиках назвали необходимой в настоящих условиях мерой. Как пояснил полпред РФ Борис Грызлов, комплекс мер, подписанный в Минске, регулирует только муниципальные выборы в Донбассе. А выборы глав и народных советов ДНР и ЛНР не являются муниципальными, поэтому формально минскому процессу не противоречат.

Более того, как напомнил полпред РФ, местные выборы в Донбассе, в соответствии с пунктом 11 комплекса мер по выполнению минских соглашений, должны состояться на основе закона об особом статусе Донбасса. Однако именно украинская сторона вот уже четыре года уклоняется от реализации этого пункта, в том числе упорно блокируя обсуждение данного вопроса на заседаниях контактной группы.