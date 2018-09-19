Трамп отказался отвечать на вопрос о возможном помиловании Манафорта

Его спросили, рассматривает ли он помилование обвиняемого. "Я не хочу говорить об этом сейчас", - ответил президент, выступая перед журналистами у Белого дома.

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отказался в среду отвечать на вопрос о возможном помиловании бывшего руководителя своего предвыборного штаба Пола Манафорта, который заключил сделку о сотрудничестве со спецпрокурором США Робертом Мюллером.

Трамп также подчеркнул, что не обеспокоен тем, что Манафорт может рассказать следователям. "Нет, я не обеспокоен. Потому что, если он честен - а он честен - я думаю, он собирается <...> говорить правду, это 100%", - подчеркнул глава государства.

"Он хорошо [на меня] поработал. Я был очень доволен работой, которую он делал. И я скажу вам следующее: я верю, что он скажет правду. И если он говорит правду, не будет проблем", - заключил американский лидер.

По данным газеты Politico, сотрудники Белого дома и адвокаты Трампа считают, что он намерен воспользоваться правом президентского помилования после вынесения приговора Манафорту. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что дискуссии относительно возможного помилования бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа не ведутся, а сам глава государства не принял решение на этот счет.

В пятницу прокуратура сообщила, что Манафорт заключил сделку о сотрудничестве с Мюллером, расследующим приписываемое РФ вмешательство в американские выборы 2016 года. Он также признал себя виновным в преступном сговоре против США и сговоре с целью препятствовать правосудию. После признания вины судья заявил, что Манафорту грозит до 10 лет лишения свободы.

Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже в августе был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм в 2007-2012 годах.