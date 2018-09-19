Мэй: Евросоюзу необходимо сформировать свою позицию по Brexit

ЗАЛЬЦБУРГ /Австрия/, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Евросоюзу необходимо сформировать собственную позицию по Brexit так же, как это сделало Соединенное Королевство. С такой позицией глава британского кабинета выступила в среду по прибытии на двухдневный неформальный саммит ЕС в австрийском Зальцбурге.

"Если мы собираемся достичь успешного результата, то Евросоюзу необходимо сформировать свою позицию по Brexit, как это сделала Великобритания. Я уверена, что с доброй волей и решимостью мы сможем согласовать сделку, которая подходит обеим сторонам", - сказала британский премьер.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.