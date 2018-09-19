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Додон планирует встретиться с Путиным в Душанбе на следующей неделе

В Таджикистане лидеры Молдавии и России примут участие в саммите СНГ

КИШИНЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон планирует на следующей неделе провести встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Душанбе, где оба лидера примут участие в саммите СНГ. Об этом глава республики сообщил в интервью телеканалу "НТВ Молдова" в среду.

"На следующей неделе у нас планируется двусторонняя рабочая встреча по текущим вопросам", - уточнил Додон. Он высказался за активизацию партнерских отношений между двумя странами.

Заседания Совета министров иностранных дел и глав государств СНГ пройдут в Душанбе 27-28 сентября.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТаджикистанРоссияМолдавияДодон, Игорь
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