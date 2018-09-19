Трамп назвал главную ошибку Джорджа Буша - младшего на посту президента

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Дональд Трамп заявил, что 43-й президент США Джордж Буш - младший совершил самую большую ошибку в истории страны, введя войска на Ближний Восток. Такое мнение американский лидер высказал в интервью телеканалу Hill TV.

"Самая большая ошибка, совершенная в истории нашей страны - это ввод войск на Ближний Восток президентом Бушем", - уверен американский лидер. "Хоть Обама и совершил ошибку [приняв решение о выводе войск], но вводить их туда, по моему мнению, было самой большой ошибкой, которую совершали в истории нашей страны", - подчеркнул он.

Трамп пояснил свою точку зрения тем, что Соединенные Штаты, по его словам, "потратили $7 трлн на Ближний Восток". "$7 трлн и миллионы жизней, я учитываю потери с обеих сторон. Миллионы жизней", - сказал он.

В связи с заявлениями Трампа телеканал приводит статистику Пентагона, согласно которой на ведение военных операций в Ираке, Афганистане и Сирии с 2001 по 2018 год США потратили $1,52 трлн.

Приказ нанести ракетно-бомбовые удары по целям в Афганистане отдал 7 октября 2001 года на тот момент действующий президент Джордж Буш - младший. Он обосновал это необходимостью уничтожить группировку "Аль-Каида" (запрещена в РФ), боевики которой за месяц до того - 11 сентября - осуществили теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне, унесшие жизни 3 тыс. человек. Кроме того, Буш поставил еще две цели: отстранить от власти движение "Талибан" (запрещено в РФ), приютившее "Аль-Каиду", и провести в Афганистане демократические реформы. Обращаясь к согражданам, Буш тогда сказал: "В предстоящие месяцы наше терпение будет подпитывать наши силы".

Однако эти месяцы растянулись на долгие годы. Кроме того, в марте 2003 года Буш распорядился о вводе войск в Ирак. Одно время на территории этой страны находились 160 тыс. американских солдат, в то время как в Афганистане - около 30 тыс.