Компания ImageSat утверждает, что атакованный Израилем склад в Латакии полностью уничтожен

"Предварительная оценка: склад вооружений в сирийской Латакии, атакованный два дня назад, полностью уничтожен", - утверждается в комментариях к фотографиям в Twitter компании. ISI публикует снимки здания длиной в 155 и шириной в 35 метров, сделанные, по ее утверждениям, 9 апреля 2017 года и его руины, якобы снятые 18 сентября 2018 года.

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сентября. /ТАСС/. Израильская компания - оператор коммерческих спутников ImageSat International (ISI) опубликовала в среду в Twitter сделанный из космоса снимок, на котором, по ее утверждению, запечатлен атакованный 17 сентября израильскими истребителями и полностью уничтоженный в результате этого удара склад вооружений в сирийском портовом городе Латакия.

18 сентября Израиль признал, что его истребители бомбили предыдущим вечером объект сирийских вооруженных сил в Латакии. По утверждениям пресс-службы армии еврейского государства, там находилось оружие, которое "предназначалось для атак на Израиль и представляло собой угрозу, с которой он [Израиль] не может мириться".

Трагедия над Средиземным морем

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 км от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.

Пресс-служба Армии обороны Израиля распространила коммюнике, в котором выражается сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолета Ил-20.