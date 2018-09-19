В Японии пройдут выборы лидера правящей Либерально-демократической партии

ТОКИО, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и бывший глава оборонного ведомства Сигэру Исиба поборются в четверг за победу на выборах председателя правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП).

В голосовании примут участие 405 парламентских и 405 региональных депутатов, а победитель определится простым большинством. Он получит возможность возглавлять правительство страны вплоть до 2021 года, если партия продолжит оставаться у власти.

Согласно нынешнему уставу ЛДП, ее председатель может занимать этот пост три трехлетних срока подряд, однако после перерыва он вновь обладает возможностью претендовать на него. Помимо Исибы свою кандидатуру хотела выдвинуть министр по административным делам и коммуникациям Сэйко Нода, однако она не смогла заручиться должной поддержкой однопартийцев. Во время предыдущих выборов в 2015 году Нода отказалась от участия в них в день голосования.

Если Абэ будет вновь избран председателем либерал-демократов и продолжит возглавлять правительство, то уже в ноябре 2019 года он может стать лидером рейтинга японских премьеров по продолжительности пребывания в этой должности, побив рекорд Таро Кацуры, который находился на этом посту на протяжении 2886 дней, переизбираясь на три срока в начале XX века.

Кроме того, в случае сохранения текущей расстановки сил в ЛДП, в начале октября в правительстве и руководстве партии, как ожидается, будут проведены перестановки.

Нюансы программ

В ходе предвыборной кампании, которая началась 7 сентября, а также во время состоявшихся 14 сентября дебатов оба кандидата обозначили свои позиции по внутренним задачам, в первую очередь по экономике, а также по внешней политике.

Касаясь вопроса экономического развития, Абэ выступил за продолжение курса реформ ("абэномика") с упором на рост социальной поддержки на фоне сокращения населения и старения общества, а также за развитие сельского хозяйства и привлечение в эту сферу молодых специалистов. При этом в 2019 году планируется повышение потребительского налога с 8 до 10%. Это второй этап реформы, первый прошел в 2014 году, когда сбор увеличился с 5 до 8%.

Во внешней политике премьер в ходе дебатов выделил две задачи - ведение переговоров по мирному договору и территориальной проблеме с РФ и решение проблемы японских граждан, похищенных разведкой КНДР. По первому пункту Абэ указал на то, что президент России Владимир Путин показывает свою решимость заключить мир, и поэтому предстоящие до конца года переговоры на высшем уровне во время проведения международных форумов крайне важны.

Исиба построил свою программу главным образом на почве критики правительства Абэ за ряд скандалов и потерю доверия в обществе. Вместе с тем в вопросах внешней политики он выдвинул предложение создать в Токио и Пхеньяне офисы связи между Японией и КНДР для решения двусторонних проблем. В сельском хозяйстве, по его мнению, у нынешних малых и средних хозяйств мало преемников в лице молодежи, в связи с чем необходимо провести широкий пересмотр методов развития этой области.

Поддержка на стороне Абэ

Различные опросы в преддверии выборов показывали крупное преимущество премьер-министра над своим соперником. Так, согласно исследованию крупнейшей японской газеты Yomiuri, среди региональных депутатов ЛДП по меньшей мере 51% поддерживают кандидатуру Абэ и 36% - Исибу. Однако среди национальных парламентариев эта разница достигает уже соотношения 70 к 30 соответственно.

Опросы других СМИ демонстрировали приблизительно такие же результаты. Таким образом, прогнозы сулят Абэ победу с преимуществом около 350 голосов.

Что касается отношения населения к деятельности нынешнего правительства, то незадолго до выборов, по данным телеканала NHK, количество людей, выступающих в поддержку политики нынешнего кабмина, лишь слегка превышает число тех, чье мнение на этот счет отрицательное - 42% против 39%.

При этом в качестве главной причины своего выбора сторонники Абэ утверждают, что его политический курс лучше по сравнению с предшественниками, а противники указывают на отсутствие доверия к нему. Виной тому, в частности, череда скандалов, связанных с образовательными организациями "Какэ гакуэн" и "Моритомо гакуэн", в которых оказались замешаны члены правительства.

Интересно, что ряд опросов также показал растущую популярность еще одного либерал-демократа - 37-летнего Синдзиро Коидзуми (сын экс-премьера Японии Дзюнъитиро Коидзуми). Однако он является членом фракции внутри ЛДП, которую возглавляет Исиба, и поэтому не стал участвовать в выборах, уступив более опытному и заслуженному политику.