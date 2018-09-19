Telegraph: британские консерваторы предложат Терезе Мэй уйти в отставку

Президент Литвы и премьер Словакии заявили об отсутствии прогресса по Brexit

Как пишет Reuters со ссылкой на источник, Мэй обратилась напрямую к лидерам государств-членов ЕС, призвав их отказаться от "неприемлемых" требований

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