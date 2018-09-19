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Brexit

Telegraph: британские консерваторы предложат Терезе Мэй уйти в отставку

В служебной записке, попавшей к журналистам, приведен список из 27 потенциальных преемников Мэй
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй Matt Dunham, Pool Photo via AP
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
© Matt Dunham, Pool Photo via AP

ЛОНДОН, 20 сентября. /ТАСС/. Депутаты от правящей в Великобритании Консервативной партии предложат премьер-министру Терезе Мэй уйти в отставку вскоре после истечения крайнего срока реализации Brexit. Об этом в среду сообщила газета The Daily Telegraph, опубликовав циркулирующую среди консерваторов служебную записку с именами потенциальных преемников действующего премьера.

Согласно документу, парламентский Комитет 1922, объединяющий рядовых депутатов-консерваторов, "предложит премьер-министру уйти в отставку вскоре после марта 2019 года". В нем же приведен список из 27 потенциальных кандидатов на пост главы британского правительства и дана оценка шансов на успех каждого из них.

Бывший глава МИД Борис Джонсон, по мнению консерваторов, не сможет возглавить правительство, поскольку "фаворит [букмекеров] никогда не побеждает". Министр обороны Гэвин Уильямсон "целиком пребывает в режиме избирательной кампании", при этом его сторонники видят в лице министра образования Дамиана Хиндса "угрозу" премьерским амбициям главы оборонного ведомства. Экс-главу МВД Эмбер Радд в стане тори считают "заслуживающим доверия" кандидатом, но указывают на "очень небольшое большинство" в ее поддержку в Палате общин. В списке также представлены министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув, министр финансов Филип Хаммонд, "темная лошадка" глава МИД Джереми Хант и другие возможные кандидаты.

Британские СМИ ранее в сентябре сообщили, что около полусотни британских парламентариев, входящих в правое крыло правящей Консервативной партии, обсудили возможность смещения Мэй с поста премьера.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Теги
ВеликобританияBrexitДжонсон, БорисМэй, Тереза
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