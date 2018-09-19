Reuters: Берлин одобрил поставку вооружений Эр-Рияду

ТАСС, 20 сентября. Германия одобрила поставку вооружений в Саудовскую Аравию, пишет в среду агентство Reuters со ссылкой на письмо министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера, адресованное германским законодателям.
Как отмечает агентство, в документе сообщается, что власти Германии одобрили поставку Эр-Рияду четырех систем позиционирования артиллерии.
По информации Reuters, эта поставка станет первой с марта, когда коалиционное правительство ФРГ согласилось приостановить продажу вооружения странам, вовлеченным в конфликт в Йемене.
В январе стало известно, что будущие партнеры по правящей коалиции ФРГ - консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - собираются еще больше ужесточить политику в сфере экспорта вооружений и не поставлять оружие странам, которые участвуют в конфликте в Йемене.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.