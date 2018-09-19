Президент Литвы и премьер Словакии заявили об отсутствии прогресса по Brexit

ТАСС, 20 сентября. Прогресс по выходу Великобритании из Европейского союза, в частности по вопросу о британо-ирландской границе, достигнут не был. Об этом заявили президент Литвы Даля Грибаускайте и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини после ужина лидеров стран-членов ЕС в Зальцбурге, в ходе которого с речью, посвященной Brexit, выступила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
"На данном этапе это тупик", - приводит в четверг агентство Reuters слова Грибаускайте.
"По вопросу о границе прогресс достигнут не был", - добавил глава словацкого правительства.
Как пишет Reuters со ссылкой на источник, Мэй в своей речи обратилась напрямую к лидерам государств-членов Евросоюза, призвав их отказаться от "неприемлемых" требований по Brexit. Глава британского правительства подчеркнула, что, по ее мнению, Лондон выдвинул "серьезные и реалистичные предложения", и выразила надежду, что лидеры стран ЕС "ответят тем же".
В среду вечером в Зальцбурге начался двухдневный неформальный саммит глав государств и правительств 28 стран Евросоюза.
Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.