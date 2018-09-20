Генсек ООН приветствует итоги межкорейского саммита в Пхеньяне

ТАСС, 20 сентября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует итоги переговоров в Пхеньяне лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
В нем, в частности, отмечается, что Гутерриш "высоко ценит решимость и дипломатию, которые привели к важным соглашениям", содержащимся в совместной декларации по итогам саммита в Пхеньяне. "Теперь пришло время для конкретных действий", - подчеркивается в заявлении.
Дюжаррик сообщил, что генсек организации "подтверждает свою приверженность и готовность системы ООН оказывать дальнейшее содействие сторонам таким образом, который они сочтут надлежащим".
С 18 по 20 сентября проходит пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два раунда состоялись в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах с участием южнокорейских президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна и ныне покойного северокорейского лидера Ким Чен Ира. Ранее в нынешнем году лидеры КНДР и Южной Кореи дважды встречались в пограничном пункте Пханмунджом.
Президент Республики Корея и лидер КНДР по итогам прошедшей в среду встречи в Пхеньяне подписали совместную декларацию, договорившись отказаться от враждебных действий в районе разделяющей две страны демилитаризованной зоны с тем, чтобы предотвратить случайные риски вооруженных столкновений. Как сообщил Мун Чжэ Ин, КНДР также согласилась полностью закрыть свой экспериментальный ядерный реактор в Йонбене. Кроме того, министры обороны двух стран договорились прекратить полеты военной авиации и масштабные артиллерийские стрельбы в приграничных районах.