Парламент Перу выразил доверие правительству страны и избежал роспуска

ТАСС, 20 сентября. Конгресс (однопалатный парламент) Перу выразил в среду вечером доверие Совету министров (правительству) страны, который был сформирован президентом республики Мартином Вискаррой. Как сообщила на своем сайте местная газета La Republica, соответствующее решение было принято 82 голосами против 22.

Еще 14 депутатов воздержались. Дебаты по вопросу продолжались более 10 часов.

В июле в Перу были обнародованы аудиозаписи телефонных переговоров, свидетельствующие о коррупционных связях представителей судебной власти южноамериканской страны, политических кругов и предпринимателей. Из-за разгоревшегося скандала своих постов лишились министр юстиции страны Сальвадор Эреси и пять членов Верховного суда автономного округа Кальяо, включая его председателя Вальтера Риоса. В стране была создана комиссия по подготовке проекта реформы системы органов правосудия, которую возглавил бывший глава МИД Алан Вагнер.

Однако, по словам Вискарры, обсуждение представленных инициатив неоправданно затянулось, поэтому глава государства воспользовался своим конституционным правом и вынес на рассмотрение Конгресса вопрос о доверии к правительству. Согласно перуанскому законодательству, в случае вотума недоверия президент должен был бы объявить о создании нового кабмина. После этого парламент должен был бы проголосовать по вопросу доверия новому составу правительства. Если бы исполнительной власти вновь не удалось заручиться поддержкой конгрессменов, глава государства получил бы право распустить законодательный орган и инициировать проведение досрочных парламентских выборов.

В итоге Конгресс согласился с предложениями президента. По данным газеты La Republica, это означает, что в течение 15 дней депутаты должны будут одобрить проект реформ, предложенных исполнительной властью. 9 декабря состоится всенародный референдум, на который будут вынесены правительственные инициативы.

Вискарра вступил в должность президента Перу 23 марта этого года после того, как парламент принял отставку с высшего государственного поста его предшественника - Педро Пабло Кучински. Это произошло за день до рассмотрения законодательным органом инициативы об импичменте бывшего перуанского лидера из-за коррупционного скандала. В администрации Кучински Вискарра занимал должность первого вице-президента. Его мандат действителен до 2021 года.