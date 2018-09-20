Экс-премьеру Малайзии предъявят обвинения в незаконном присвоении $681 млн

ТАСС, 20 сентября. Полиция Малайзии намерена предъявить обвинения экс-премьеру страны Наджибу Разаку по 21 эпизоду, которые связаны с незаконным присвоением примерно $681 млн. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении замруководителя национальной полиции Рашида Ибрахима.

По его словам, "речь идет в том числе о незаконном получении и растрате денег, а также переводе данных средств на другие счета". Полицейский сообщил, что "Наджиб Разак будет обвинен в нарушении закона об отмывании денег и финансировании терроризма".

Экс-премьер был задержан накануне сотрудниками антикоррупционного ведомства. Как ожидается, 20 сентября он предстанет перед судом, где следователи огласят обвинения, а затем суд определит ему меру пресечения.

В июле Наджибу Разаку уже было предъявлено обвинение по семи эпизодам нарушения этого же закона. Тогда речь шла о незаконном присвоении $10,2 млн из небольшого государственного инвестиционного фонда SRC International. Начало судебных разбирательств по этому делу запланировано на февраль будущего года.