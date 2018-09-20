Помпео: саботажникам Трампа пора покинуть его администрацию

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Должностным лицам, саботирующим решения президента США Дональда Трампа, придется покинуть его администрацию. Об этом заявил в среду в интервью телеканалу Fox News госсекретарь США Майкл Помпео.

Он подтвердил, что президент Трамп и его ближайшее окружение "тщательно изучают" создавшуюся в результате публикации газеты The New York Times ситуацию. "У нас есть целостный внешнеполитический курс, который мы проводим под руководством президента Трампа. Я хочу, чтобы каждый сотрудник в Государственном департаменте осознавал это", - сказал Помпео.

Госсекретарь утвердительно ответил на вопрос, стоит ли автору публикации и стоящим за ним должностным лицам покинуть госструктуры США. "Абсолютно. Если вы не справляетесь с миссией, на которую подписались, то пора распорядиться своим временем как-то иначе. Мы благодарны таким людям за приложенные ими усилия, но нам со своей стороны нужно давать результат", - отметил Помпео.

Ранее в газете The New York Times была размещена статья, автором которой, по свидетельству издания, является сотрудник американской администрации высокого ранга. В материале говорилось, что в руководстве правительства США действует "движение сопротивления" Трампу, к которому относится и сам автор. По его словам, "многие чиновники высокого ранга" в администрации США "прилежно работают над тем, чтобы не допустить реализации" части повестки дня президента и его "наихудших намерений". Это движение, говорилось в статье, по сути, саботирует те решения Трампа, которые оно считает неправильными и вредными, в том числе попытки наладить отношения с РФ.

Сразу же после этой публикации, как сообщила газета The Washington Post, Трамп и его помощники приступили к поискам автора статьи. По сведениям газеты, публикация вызвала у президента приступ гнева. В пятницу Трамп заявил, что министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс, по его мнению, должен начать расследование и найти автора этой статьи.

Почти два десятка должностных лиц высокого ранга, включая вице-президента Майкла Пенса, министра обороны Джеймса Мэттиса и госсекретаря Майкла Помпео, отвергли свою причастность к анонимной публикации.