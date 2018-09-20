Помпео считает, что Китай для США опаснее России

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Китай представляет в долгосрочной перспективе для США большую угрозу, чем Россия. С таким утверждением выступил в среду госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox News .

По его словам, РФ и КНР представляют разные виды угрозы для Соединенных Штатов. Говоря про Россию, Помпео утверждал, что эта страна якобы проявляла агрессию и "пыталась вмешаться" в американские выборы. "Мы должны давать отпор и сдерживать их там, где можем", - сказал госсекретарь, говоря про РФ.

"Но в долгосрочной перспективе, если вы посмотрите на вещи, которые угрожают американским средствам к существованию, несут риск для продолжающегося экономического роста США, то Китай представляет гораздо большую угрозу для Соединенных Штатов", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Американские спецслужбы инкриминируют РФ вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на американский политический процесс занимается уже больше года спецпрокурор США Роберт Мюллер. Президент США Дональд Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.