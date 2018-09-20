Помпео заявил о стабильном прогрессе в отношениях США и КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты добились стабильного прогресса в отношениях с КНДР, хотя и медленными темпами. С такой оценкой госсекретарь США Майкл Помпео выступил в среду в интервью телеканалу Fox News.

"Мы добились стабильного прогресса [в отношениях с КНДР]", - отметил он, но признал, однако, что процесс развивается медленно. По словам Помпео, США всегда знали, что это "займет некоторое время".

Госсекретарь также приветствовал межкорейский саммит, проходящий на этой неделе, назвав его "очередным шагом" на пути к реализации договоренностей с КНДР.

"Мы продвигаемся вперед", - сказал глава внешнеполитического ведомства, уточнив, что отношения между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном остаются хорошими. Сам Помпео, по его словам, также "довольно часто" беседует с представителями северокорейской стороны.

С 18 по 20 сентября проходит пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два раунда состоялись в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах с участием бывших южнокорейских президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна и ныне покойного лидера КНДР Ким Чен Ира. Ранее в нынешнем году лидеры стран дважды встречались в пограничном пункте Пханмунджом.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын по итогам прошедшей в среду встречи в Пхеньяне подписали совместную декларацию, договорившись отказаться от враждебных действий в районе разделяющей две страны демилитаризованной зоны, чтобы предотвратить случайные риски вооруженных столкновений. Как сообщил Мун Чжэ Ин, КНДР также согласилась полностью закрыть свой экспериментальный ядерный реактор в Йонбене. Кроме того, министры обороны двух стран договорились прекратить полеты военной авиации и масштабные артиллерийские стрельбы в приграничных районах.