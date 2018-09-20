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СМИ: на юге Таиланда при нападении боевиков погиб полицейский

Еще четверо местных жителей получили ранения

БАНГКОК, 20 сентября. /ТАСС/. Один полицейский убит и четыре местных жителя получили ранения в результате нападения сепаратистов в провинции Яла. Как сообщила в четверг газета The Nation, правоохранительные органы были проинформированы о нападении неизвестных на пикап.

Прибывшие на место сотрудники сил безопасности обнаружили на водительском сиденье автомобиля тело погибшего 41-летнего полицейского. Четыре местных жителя, получивших ранения, были отправлены в больницу. По словам свидетелей происшествия, они возвращались домой с охоты, когда группа людей начала по ним стрелять. Полицейский и местные жители открыли ответный огонь, в результате непродолжительной перестрелки нападавшие скрылись.

Вооруженные формирования действуют на мусульманском юге Таиланда уже более 10 лет, добиваясь отделения и создания султаната на территории провинций Паттани, Яла и Наратхиват. За время конфликта в ходе перестрелок и взрывов погибли более 6,8 тыс. человек.

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