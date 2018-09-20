Иран попросил ООН осудить Израиль за политику угроз в отношении Тегерана

ТАСС, 20 сентября. Иран обратился в Организацию Объединенных Наций (ООН) с просьбой осудить израильскую политику угроз в отношении Тегерана, а также взять под контроль якобы имеющуюся у Тель-Авива ядерную программу. Об этом в четверг сообщила иранская телерадиовещательная корпорация IRIB.

Соответствующее послание направил во всемирную организацию постоянный представитель Ирана при ООН Голям Али Хошроу. Письмо адресовано генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

"Наличие ядерного оружия у Тель-Авива является главной угрозой безопасности в регионе", - говорится в послании. В связи с этим иранская сторона "призывает выступить против разрушительной израильской политики, а также занять твердую позицию, чтобы Тель-Авив действовал в соответствии с международными правилами и уставом ООН". Тегеран настаивает, что "Израиль должен присоединиться Договору о нераспространении ядерного оружия и поставить свою ядерную программу под контроль МАГАТЭ".

В июне министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф разместил на своей странице в Twitter таблицу с количеством ядерных зарядов, имеющихся у различных стран по состоянию на январь 2018 года, со ссылкой на Стокгольмский международный институт исследования проблем мира. В этом списке упомянут Израиль с 80 единицами ядерного оружия. При этом официально Израиль не подтверждает и не опровергает наличие у него боеголовок.