Президент Южной Кореи завершил визит в КНДР

СЕУЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин завершил трехдневный визит в КНДР и возвращается в Сеул на борту своего авиалайнера. Об этом сообщил в сеульском пресс-центре межкорейского саммита пресс-секретарь лидера страны Юн Ён Чхан.

"По нашим данным, Мун Чжэ Ин должен сейчас находиться в самолете на пути в Сеул", - сказал он. Юн Ён Чхан не исключил, что президент может по прибытии на родину устроить пресс-конференцию.

Он также рассказал, что в грузовом отсеке борта номер один находится 2 т ценных грибов рода рядовка, в Корее их называют сони посот. Это подарок от Ким Чен Ына для членов семей, разделенных Корейской войной (1950-1953). Юн Ён Чхан уточнил, что подарок поделят между 4 тыс. человек - по 0,5 кг на каждого.

С 18 по 20 сентября в КНДР состоялся пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два саммита состоялись в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах.