В Канаде пройдут учения снайперов стран НАТО и их союзников

ОТТАВА, 20 сентября. Учения военных снайперов из ряда стран НАТО и государств-союзников альянса пройдут в Канаде с 21 по 28 сентября. Об этом в среду говорится в сообщении канадского министерства национальной обороны.

Маневры состоятся на военной базе Gagetown в атлантической провинции Нью-Брансуик. В них примут участие снайперы из государств альянса - Великобритании, Канады, Нидерландов, Польши, США и Франции, а также из Ирландии и Новой Зеландии. К ним также подключат полицейских из провинций Альберта, Квебек, Новая Шотландия, Нью-Брансуик и Онтарио.

"Эти учения - прекрасная возможность для их участников повысить навыки, связанные со снайперской спецификой. Тренировки по повышению квалификации будут связаны в том числе с использованием новейших технологических разработок", - отмечается в коммюнике минобороны. Участники маневров также получат возможность поделиться с коллегами из других стран своим опытом и совместно выработать идеи по повышению эффективности таких тренировок.

Учения, которые получили кодовое название Canadian International Sniper Concentration, пройдут в Канаде уже в 20-й раз. О численности их участников в минобороны не сообщили.

В июле НАТО проводило в Канаде учения по отработке радиационной, химической и биологической защиты под кодовым названием Precise Response-2018.