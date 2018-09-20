Президент Киргизии планирует провести встречу с Путиным в Душанбе

БИШКЕК, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков рассчитывает провести в ходе предстоящего в Душанбе саммита СНГ двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил в четверг в Бишкеке во время пресс-конференции заведующий отделом внешней политики аппарата главы киргизского государства Данияр Сыдыков.

По его словам, визит Жээнбекова в столицу Таджикистана состоится 27-28 сентября. "Во время встречи с президентом России будут обсуждаться актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его развития", - сообщил Сыдыков.

В целом, по его словам, во время заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе планируется обсудить несколько вопросов, в том числе о председательстве в организации, подготовке празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне, а также состоится обмен мнениями о перспективах укрепления взаимодействия в рамках Содружества.

"По инициативе нашей республики руководители стран СНГ также рассмотрят два вопроса, в том числе заявление в связи с 90-летием Чингиза Айтматова и заявление по Всемирным играм кочевников", - подчеркнул Сыдыков.

Третьи Всемирные игры кочевников прошли на территории Киргизии с 2 по 8 сентября. Право их проведения в 2020 году республика официально передала Турции.