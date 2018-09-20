СМИ: прокуратура Бельгии считает, что спецслужбы Британии следили за чиновниками ЕС

ТАСС, 20 сентября. Федеральная прокуратура Бельгии считает, что британская спецслужба Штаб правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ) причастна перехвату сообщений клиентов ведущей бельгийской компании связи Belgacom, среди клиентов которой значатся Европейская комиссия, Европейский совет и Европейский парламент. Об этом в четверг сообщает газета L'Echo.

Британские спецслужбы, включая Штаб правительственной связи, в 2013 году оказались в центре скандала, связанного с досье экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, переданного им СМИ. Бельгийская федеральная прокуратура тогда начала расследование предполагаемых случаев шпионажа со стороны иностранного государства. Собственное расследование начал и Европарламент.

По данным газеты, прокуратура предоставила отчет о своих основных выводах, сделанных за 5 лет, по делу министру юстиции Коэну Генсу. Отмечается, что он представит доклад федеральной прокуратуры Совету национальной безопасности.

Belgacom является одним из лидеров на рынке передаче голосового телефонного трафика для стран Ближнего Востока и Африки.