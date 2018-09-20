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Brexit
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Канцлер Австрии: лидеры ЕС поддержали предложение провести саммит по Brexit в ноябре

При этом Себастьян Курц подчеркнул, что Великобритания и ЕС по-прежнему придерживаются разных подходов к Brexit

ЗАЛЬЦБУРГ /Австрия/, 20 сентября. /ТАСС/. Главы государств и правительств стран ЕС поддержали предложение председателя Евросовета Дональда Туска провести в ноябре экстренный саммит по выходу Великобритании из состава ЕС. Об этом заявил в четверг канцлер Австрии Себастьян Курц на неформальном саммите ЕС в Зальцбурге.

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По его словам, Великобритания и ЕС по-прежнему придерживаются разных подходов к Brexit. "Как вы знаете, наши подходы отличаются друг от друга", - сказал Курц, отметив, что главы государств и правительств поддержали предложение провести саммит по Brexit в ноябре.

"Да, в ноябре пройдет экстренный саммит, лидеры ЕС поддержали это предложение. Тереза Мэй вчера изложила свою позицию, сегодня 27 стран смогут обсудить эту тему", - отметил австрийский канцлер. "Обе стороны понимают, что решение удастся найти только в том случае, если мы будем двигаться навстречу друг другу. В любом случае это будет сложный процесс", - добавил Курц.

В среду Туск заявил о намерении созвать экстренный саммит 27 стран - членов сообщества, посвященный переговорам по выходу Великобритании из состава ЕС.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Британии победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Если сторонам удастся достичь итоговой сделки, то затем ее должны будут одобрить Европарламент и британский парламент. Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

Теги
АвстрияВеликобританияТуск, ДональдBrexitМэй, ТерезаКурц, Себастьян
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