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Первый президент Украины Кравчук вышел из состава Конституционной комиссии

Леонид Кравчук заявил, что она "фактически не работает"

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Первый президент Украины Леонид Кравчук написал заявление о выходе из Конституционной комиссии, поскольку она "фактически не работает".

"Я написал заявление о выходе из состава Конституционной комиссии, поскольку она фактически не работает. Сегодня это формальный орган", - сказал он в опубликованном в четверг интервью изданию "Левый берег".

Кравчук также отметил, что законопроект президента Петра Порошенко о внесении изменений в конституцию в части закрепления европейского и евроатлантического курса Украины, который 20 сентября будет рассмотрен в Верховной раде, не обсуждался в рамках Конституционной комиссии. По его словам, создание Конституционной комиссии для подготовки изменений в основной закон инициировал сам президент. Однако последние предложения об изменении конституции даже не были вынесены на рассмотрение этого органа.

"А это крайне важный вопрос. Документ, поданный президентом в парламент, не был предоставлен нам, не выносился на обсуждение. Поэтому я подумал и решил, что такое избирательное отношение к Конституционной комиссии недопустимо", - добавил Кравчук.

В марте 2015 года Порошенко утвердил персональный состав Конституционной комиссии. В ее состав вошли украинские политики и специалисты по конституционному праву, а возглавил ее премьер-министр Владимир Гройсман.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичГройсман, Владимир Борисович
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