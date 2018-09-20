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Brexit
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Макрон призвал Лондон уважать принципы ЕС по единому рынку и ирландской границе

Президент Франции также отметил, что странам Европейского союза необходимо вместе прийти к соглашению

ЗАЛЬЦБУРГ /Австрия/, 20 сентября. /ТАСС/. Лондон должен уважать общую позицию Европейского союза по единому рынку и ирландской границе в ходе переговоров по выходу из ЕС (Brexit). Об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон по прибытии на второй день неформального саммита глав государств и правительств ЕС.

"У нас есть очень четкая позиция по единству общего европейского рынка и по границе с Ирландией, Великобритания должна уважать позицию ЕС, и нам необходимо вместе прийти к соглашению. Оно не должно поставить под сомнение целостность европейского рынка", - сказал он.

В ходе рабочего ужина лидеров ЕС в среду прогресса по Brexit достичь не удалось. Одной из главных проблем переговоров остается режим контроля границы между остающейся в ЕС Ирландией и выходящей из сообщества в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией. Обе стороны хотят сохранить прозрачность этой границы для людей, товаров и услуг, но как это сделать, не нарушая целостность европейского таможенного союза (единого рынка), который покидает Великобритания, Брюссель и Лондон еще не придумали.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit произойдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Теги
ВеликобританияФранцияBrexitМакрон, Эмманюэль
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