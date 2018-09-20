Порошенко призвал Раду закрепить в конституции курс Украины на членство в НАТО и ЕС

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко призвал депутатов Верховной рады принять в первом чтении изменения в конституцию страны о "необратимости курса" на членство в Европейском союзе и НАТО. Об этом заявил в четверг в парламенте, выступая с ежегодным посланием перед депутатами.

"Сегодня в этом зале Верховной рады будут голосоваться изменения в основной закон о необратимости курса на обретение членства Украины в ЕС и НАТО. Призываю всех вас поддержать эту инициативу и направить документ на экспертизу Конституционного суда", - сказал он. По словам главы государства, это проект полностью отвечает украинским интересам и "настроениям абсолютного большинства украинцев".

Порошенко подчеркнул, что в минувшую пятницу на Украине завершились международные военные учения Rapid Trident с участием представителей стран-членов НАТО, поэтому Киев "не идет в НАТО с пустыми руками, а как солидный партнер".

Президент Украины добавил, что он предлагает "вычеркнуть из конституции норму, которая позволяет базироваться Черноморскому флоту [РФ в Крыму]". "Как только мы вернем Крым, российской базы там точно не будет", - сказал он.

Порошенко также обратился к парламентариям с призывом утвердить инициативу, закрепляющую "бандеровское" приветствие "Слава Украине" в качестве основного в армии, и сделать это сделать до 14 октября, когда в стране отмечается День защитника Украины.