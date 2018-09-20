Депутаты от "Оппозиционного блока" вышли из зала во время выступления Порошенко в Раде

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Несколько депутатов Верховной рады от "Оппозиционного блока" вышли из сессионного зала во время выступления президента Петра Порошенко с посланием к парламенту. Они покинули зал, когда президент говорил об украинизации радио и телевидения.

"Это удивительно, я думаю, что именно во время жесткой позиции по украинскому языку отдельные народные депутаты покинули зал", - отреагировал на это президент.

В это время из зала выходили депутаты из фракции "Оппозиционного блока" Александр Вилкул, Вадим Новинский и Нестор Шуфрич.

В четверг Порошенко выступает в Верховной раде с речью о внутреннем и внешнем положении Украины в 2018 году.