ЕС готов к переговорам с Египтом для решения проблемы миграционного кризиса

ЗАЛЬЦБУРГ, /Австрия/, 20 сентября. /ТАСС/. Главы государств и правительств стран ЕС согласны начать переговоры с Египтом и странами Северной Африки для решения проблемы миграционного кризиса. Об этом заявил в четверг канцлер Австрии Себастьян Курц на неформальном саммите ЕС в австрийском Зальцбурге. Австрия председательствует в Совете ЕС во второй половине 2018 года.

"Египет готов к переговорам с ЕС, он доказал, что может принимать эффективные меры. Так, с 2016 года он не позволял, чтобы от его берега в Европу отправлялись суда, и он возвращал эти суда обратно. Мы предложили главам государств и правительств вступить в переговоры с Египтом и другими североафриканскими странами, и все поддержали это предложение", - сказал Курц.

По его словам, "все больше лидеров ЕС понимают, что миграционный кризис можно решить только на внешних границах". "Я уже многие годы говорю о том, что дискуссия о распределении [беженцев] не поможет нам решить миграционный кризис, - напомнил Курц. - Я по-прежнему так считаю, и некоторые партнеры разделяют мое мнение".