Юнкер: саммит ЕС не достиг прогресса в урегулировании миграционного кризиса

ЗАЛЬЦБУРГ /Австрия/, 20 сентября. /ТАСС/. Неформальный саммит глав государств и правительств ЕС не достиг прогресса в урегулировании миграционного кризиса. Об этом заявил в четверг председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по прибытии на второй день неформальной встречи.

"Нет конкретного прогресса [по миграции], но я думаю, что мы еще в этом году сможем сблизить позиции по защите внешних границ [Евросоюза]", - отметил он, отвечая на вопрос об итогах дискуссии по миграции на рабочем ужине европейских лидеров в среду.

Новый миграционный кризис в ЕС связан с быстрым накоплением беженцев и экономических мигрантов на территории стран сообщества, в первую очередь, в южных государствах - Италии, Испании и Греции. При этом европейские механизмы расселения мигрантов по другим странам ЕС и их возвращения на родину продолжают работать крайне неэффективно.