Порошенко призвал в ближайшее время увеличить оборону в Азовском море

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Украина в ближайшее время увеличит оборону акватории и побережье Азовского моря. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в четверг, выступая в Верховной раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении страны.

"На повестку дня в ближайшее время выходит вопрос наращивания обороны украинской части акватории и побережья Азовского моря", - сказал он. Планы в оборонной сфере, по словам Порошенко, очень амбициозные, но реальные. "Уже в этом году мы планируем разработку, подготовку к производству и закупку современного высокоточного ракетного вооружения, боеприпасов для новейших систем артиллерии, бронетанковой техники и высокоточных других средств поражения", - отметил он.

При этом Порошенко признал, что оборонные нужды страны превышают возможности, но призвал находить "нестандартные, асимметричные ответы на любые планы противника". Украинский президент также потребовал от "министерства обороны и генерального штаба ускорить достижение оборонным сектором стандартов НАТО".

Ранее пресс-служба кабинета министров Украины сообщила, что Украина планирует до конца текущего года создать военно-морскую базу Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Азовском море.

6 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в закрытом режиме по указу Порошенко утвердил комплекс мероприятий по усилению военного присутствия в Азовском море, направленных на "защиту национальных интересов в южных регионах". В частности, речь шла о создании там корабельно-катерной группировки, развитии соответствующей инфраструктуры и обеспечении подразделений береговой обороны "новейшим высокоточным ракетным оружием".

Тогда же глава государства поручил правительству разработать морскую доктрину, а министерствам иностранных дел и юстиции - подготовить предложения "о юридической защите национальных интересов в части поведения России по блокировке Азовского моря, блокировке портов и компенсации соответствующих убытков".