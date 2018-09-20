Порошенко высказался за продление особого статуса для Донбасса

Выступая в четверг в Верховной раде с ежегодным посланием, Петр Порошенко напомнил, что в прошлом году Рада уже голосовала за продление особого режима в Донбассе, что, по его словам, позволило "выбить козырь" из рук Москвы и заставило ее корректировать свою тактику.

"Сегодня Кремль пытается вновь достать эту карту и в очередной раз убедить всех в нежелании Украины продлить действие закона, - сказал он. - Согласитесь, это было бы преступлением и ошибкой дать Москве возможность обвинить Украину в невыполнении минских соглашений и добиться таким образом ослабления санкций".

Закон о предоставлении особого статуса самоуправления отдельным районам Донецкой и Луганской областей был принят в октябре 2014 года сроком на три года. Он является ключевым документом для политического урегулирования на востоке Украины. Верховная рада 6 октября прошлого года продлила его действие еще на год. Однако в текст закона были внесены поправки, согласно которым особый статус вступит в силу только с момента обретения нынешней украинской властью полного контроля над территорией, с которой будут выведены "все незаконные вооруженные формирования и военная техника, а также боевики и наемники".

Но действие закона даже в таком виде вновь заканчивается 6 октября этого года. Ранее первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что решение о проведении 11 ноября выборов в провозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) затруднит принятие решения о продлении закона об особом статусе Донбасса.