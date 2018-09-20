Порошенко считает необходимым принять закон о регистрации "агентов влияния" РФ

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко высказался за принятие закона о принудительной регистрации средств массовой информации, которые принадлежат Российской Федерации.

В понедельник на заседании согласительного совета парламента глава фракции Верховной рады "Народный фронт" Максим Бурбак озвучил инициативу разработки "законопроекта, аналогичного закону в Соединенных Штатах от 1938 года (Foreign Agents Registration Act - прим. ТАСС), о регистрации иностранных агентов". Он тогда подчеркнул, что "такой закон должен касаться исключительно иностранных агентов, которые прямо или косвенно действуют в интересах государства-агрессора, которым является Российская Федерация".

"Я поддерживаю идею законопроекта "О регистрации агентов влияния государства-агрессора", то есть Российской Федерации. Этот закон никак не повлияет ни на гражданское общество, ни на медиа, ни на свободу слова", - сказал Порошенко, выступая в четверг в Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении страны.

Президент подчеркнул необходимость скорейшего принятия документа, так как во время предстоящих в 2019 году выборов президента и парламента "информационная безопасность страны очень важна", а некоторые телеканалы, газеты, интернет издания, по его утверждению, "стали нескрываемыми рупорами Кремля".

Американский закон

Foreign Agents Registration Act (FARA) - "Закон о регистрации иностранных агентов" - регламентирует работу организаций, представляющих интересы иностранных компаний и государств в США. Он был принят в 1938 году.

Согласно FARA, иностранными агентами считаются любые физические и юридические лица, которые прямо или косвенно занимаются политической и финансовой деятельностью в интересах внешнего фактора или государства. Закон обязывает их предоставлять финансовую отчетность и данные о своей деятельности.

FARA не распространяется на организации, работающие в сфере науки, образования, религии и культуры в случае, если их деятельность "служит главным образом не иностранным интересам". Под действие закона также подпадают СМИ, но только те, которые "контролируются, субсидируются или финансируются" из-за рубежа.