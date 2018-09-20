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Кризис на Украине

Порошенко на Генассамблее ООН поднимет вопрос миссии в Донбассе

Президент также не исключил установления мира в регионе силовым путем

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в конце сентября поднимет вопрос о развертывании в Донбассе миротворческой миссии.

"Должен быть продемонстрирован реальный прогресс, в том числе согласование параметров развертывания в Донбассе миротворческой миссии. Об этом я буду говорить во время выступлении на Генассамблее ООН", - сказал Порошенко, выступая в четверг в Верховной раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении страны.

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Он вновь заявил, что миссия "обязательно должна быть на всей территории с выходом на границу [c Россией]". "Если этого не будет, закон об особенном статусе [в Донбассе] не заработает", - отметил он.

Порошенко также не исключил установления мира в Донбассе силовым путем. "Кремль пытается убедить наших союзников в якобы подготовке Украиной силового сценария освобождения Донбасса. Конечно, у нас должна быть подобная опция, любая армия должна быть готова к любым сценариям", - признал президент. В то же время он добавил, что надеется на решение конфликта путем переговоров. "Наша стратегия мира лежит в его достижении политико-дипломатическим путем, она соответствует нашим национальным интересам", сказал он.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКризис на Украине
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