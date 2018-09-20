Источник: Мэй не запросит новые санкции против России на саммите ЕС

ЗАЛЬЦБУРГ /Австрия/, 20 сентября. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не будет просить лидеров стран - членов Евросоюза на проходящем в Зальцбурге саммите ЕС ввести новые санкции против России из-за дела Скрипаля, так как понимает, что в настоящее время это нереалистично.

"Мы не ожидаем, что она [Мэй] будет просить о введении новых санкций, потому что понимает, что это нереалистично сейчас, что нет легальной базы для этого", - сказал он.

При этом, по его словам, премьер Великобритании попросит лидеров стран - членов ЕС ускорить реализацию решений июньского саммита, которые были приняты после обсуждения ситуации вокруг отравления Сергея Скрипаля. Речь идет главным образом о решении глав государств и правительств ЕС создать новый механизм введения санкций для борьбы с применением химического оружия.

По версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, а также его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Лондон выступил с утверждением, что Москва "с высокой долей вероятности" причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.

5 сентября Мэй проинформировала британский парламент о расследовании инцидента в Солсбери и заявила, что в покушении на Скрипалей подозреваются два россиянина, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ. Скотленд-Ярд опубликовал фотографии этих мужчин, которые, по данным следствия, путешествовали по стране с российскими паспортами под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Сами Петров и Боширов в интервью RT отвергли обвинения в свой адрес.