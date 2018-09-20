Минобороны Польши надеется, что военное присутствие США в стране вскоре станет постоянным

ВАРШАВА, 20 сентября. /ТАСС/. Глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак выразил надежду, что США относительно быстро примут решение о постоянном военном присутствии в республике. С таким заявлением он выступил в четверг.

Как напомнил Блащак, вопрос о создании постоянной военной базы США на польской территории был одной из тем переговоров президента Польши Анджея Дуды с президентом США Дональдом Трампом, состоявшихся во вторник в Вашингтоне. Глава Белого дома заявил, что его страна рассматривает возможность создания такой базы, отметив, что Польша готова компенсировать Соединенным Штатам свыше $2 млрд за постоянное присутствие американских военных на своей территории.

"Эти переговоры открывают перспективы укрепления польско-американских отношений. Я надеюсь, что спустя относительно небольшой промежуток времени мы сможем сказать, что находящиеся в Польше американские войска останутся у нас на постоянной основе", - сказал министр.

Сейчас в Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. военнослужащих. На территории страны размещен и многонациональный батальон НАТО численностью около 1 тыс. военнослужащих.