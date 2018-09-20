Рада направила в Конституционный суд законопроект о закреплении курса на НАТО и ЕС

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Верховная рада поддержала направление в Конституционный суд предложенного президентом Петром Порошенко законопроекта о закреплении в Основном законе страны стремления Украины в Евросоюз и НАТО. За соответствующее решение проголосовал 321 депутат парламента из 226 необходимых.

В соответствии с законопроектом предлагается внести изменения в преамбулу конституции Украины, ее переходные положения, а также в статьи 85, 102 и 112. В преамбуле предлагается закрепить формулировку о "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины". Изменения в статью 102 Основного закона предполагают, что президент Украины станет "гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора".

Верховная рада, согласно документу, будет уполномочена определять основы внутренней и внешней политики, стратегического курса на приобретение членства в ЕС и НАТО, а кабинет министров обеспечивать его реализацию.

Также предлагается исключить пункт переходных положений конституции, который предусматривает аренду украинских военных баз иностранными формированиями.

Ранее комитет украинского парламента по вопросам нацбезопасности и обороны единогласно поддержал законопроект о стремлении Украины в Евросоюз и НАТО.

Надежды власти относительно НАТО

В августе президент Украины Петр Порошенко в очередной раз заявил, что настаивает на безотлагательном закреплении в конституции стремлений Украины присоединиться к ЕС и стать членом НАТО. Он анонсировал соответствующие изменения в Основной закон и выразил уверенность, что Верховная рада поддержит его предложения и соберет необходимые для этого 300 голосов. По мнению президента, Украина станет членом ЕС и НАТО к 2030 году.

В декабре 2014 года украинский парламент отказался от внеблокового статуса государства. Тогда Порошенко отмечал, что Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость вооруженных сил с силами стран НАТО. Он также особо подчеркивал, что членство в НАТО является стратегической целью страны. В 2015 году глава государства сказал, что вынесет вопрос о вступлении страны в НАТО на всеукраинский референдум, но лишь тогда, когда Украина будет к этому готова.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь заявил, что, несмотря на решение Верховной рады об отказе от внеблокового статуса, страна еще очень нескоро сможет стать членом организации. Эксперты также полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в альянсе в ближайшие 20 лет.

Саммит ЕС в декабре 2016 года принял юридически обязывающую декларацию по отношениям с Украиной, в которой подчеркивается, что Соглашение об ассоциации не дает стране права на вступление в ЕС, не подразумевает гарантий безопасности и прямой военной помощи, не дает права гражданам Украины на жительство или работу в ЕС, а также не предполагает дополнительной финансовой помощи Киеву.