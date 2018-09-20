Израиль призвал МАГАТЭ принять меры в связи с "ядерной угрозой" Ирана и Сирии

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Председатель израильской комиссии по атомной энергии Зеэв Снир призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и мировое сообщество принять меры в связи с якобы осуществляемой Ираном и Сирией деятельностью по созданию ядерного оружия. Текст его выступления на 62-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене комиссия распространила в четверг.

"Иран и Сирия представляют значительную угрозу распространения [ядерного оружия] для региона и для мира, - сказал он. - Сирия построила незадекларированный и секретный военный ядерный реактор в Дейр-эз-Зоре. Такое сокрытие незаконной деятельности является очевидным нарушением Договора о нераспространении [ядерного оружия] и обязательств Сирии в сфере безопасности. МАГАТЭ и международное сообщество должны были принять меры десять лет назад и должны принять их сейчас".

Он призвал организацию также провести "основательную проверку секретной деятельности Ирана". "Скрытая иранская программа [по созданию] ядерного оружия - это задокументированный факт", - утверждал Снир.

Зеэв Снир также заявил, что Израиль принимает меры по модернизации и защите своих ядерных объектов от возможного нападения со стороны Ирана.

"Мы не можем игнорировать повторяющиеся и явные угрозы со стороны Ирана и его доверенных лиц, касающиеся нападения на израильские ядерные объекты, - заявил Снир. - В связи с этим Израиль вынужден принять меры и продолжить укреплять и обеспечивать защиту своих ядерных объектов. Наши предприятия постоянно проводят модернизацию в соответствии со всеми инструкциями по безопасности МАГАТЭ. Это делается, чтобы мы смогли противостоять любой атаке".

Обвинения со стороны Израиля

В марте Армия обороны Израиля впервые официально заявила, что в 2007 году разбомбила якобы существующий секретный ядерный реактор в городе Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, который в тот момент, по утверждениям, находился на финальной стадии разработки.

24 апреля 2008 года администрация президента США Джорджа Буша-младшего заявила о своей уверенности в том, что Сирия строила секретный ядерный реактор "не для мирных целей". Впоследствии МАГАТЭ собиралась провести расследование на территории сирийских военных объектов, но получила отказ.

Как сообщила в четверг иранская телерадиовещательная корпорация IRIB, Тегеран, в свою очередь, обратился в ООН с просьбой осудить израильскую политику угроз в отношении Тегерана, а также взять под контроль якобы имеющуюся у Тель-Авива ядерную программу. Соответствующее послание постоянный представитель Ирана при ООН Голям Али Хошроу направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.