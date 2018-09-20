Абэ заявил о подготовке встреч с Трампом и Путиным до конца года

ТОКИО, 20 сентября. /ТАСС/. Япония ведет подготовку к двусторонним встречам на высшем уровне между премьер- министром Синдзо Абэ и президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным до конца 2018 года. Об этом сам глава правительства заявил в четверг на пресс-конференции в Токио после своего переизбрания на пост председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

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"В скором времени я отправляюсь в Нью-Йорк [для участия в Генеральной ассамблее ООН]. Там у меня запланирована встреча с президентом Трампом. Мы намерены, в частности, обсудить торговые отношения", - сказал он.

Кроме того, по его словам, в ноябре предстоят сразу три крупные международные встречи: Восточноазиатский саммит (ВАС) в Сингапуре, саммит G20 в Аргентине и встреча лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Папуа - Новой Гвинее. "Я хотел бы воспользоваться этими возможностями для встреч с президентом Путиным", - добавил Абэ.

По итогам состоявшихся в четверг выборов председателя ЛДП Абэ одержал уверенную победу, заручившись поддержкой большинства региональных и парламентских депутатов. Его единственный оппонент - бывший министр обороны Сигэру Исиба - набрал вдвое меньше голосов.

12 сентября Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, предложил заключить мирный договор с Японией до конца года без предварительных условий. В МИД Японии сообщили, что Токио намерен вести переговоры с Россией с целью заключения мирного договора после решения территориального вопроса, и эта позиция остается неизменной.