Замглавы Пентагона: предложения по Космическим силам представят в Конгресс США в феврале

ТАСС, 20 сентября. Предложения Пентагона по созданию американских Космических сил будут направлены в Конгресс США в феврале 2019 года. Об этом заявил первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан.

Выступая на проходящей в штате Мэриленд ежегодной конференции Ассоциации ВВС США, Шанахан рассказал, что в Пентагоне в настоящее время сводятся воедино все рекомендации и соображения по формированию нового вида войск, которые затем будут объединены в законопроект и в феврале направлены в Конгресс в качестве составной части бюджетного проекта администрации Дональда Трампа на 2020 финансовый год. Шанахан признал, что этот процесс идет непросто, "в сложных размышлениях над тем, как это сделать".

"К сожалению, иногда больше сил затрачивается на обсуждение того, какой должна быть униформа [для нового вида войск] или командная структура, чем на рассмотрение возможностей, которые мы сможем [с их помощью] предоставить или как мы их обеспечим... Этот процесс нельзя характеризовать лишь как непростой, приходится очень многое учитывать и добиваться важных согласований", - приводит газета The Hill слова Шанахана. Он все же выразил уверенность в том, что, "несмотря на некоторую борьбу и выкручивание рук", этот процесс будет успешно завершен и все, принимающие в нем участие, "объединятся в одну команду".

"Мы вместе работаем над созданием Космических сил, что, как вы можете себе представить, является непростым процессом, - добавил Шанахан. - И, хотя ведется немало дебатов по поводу того, как это сделать, нас объединяет [стремление к тому], как защитить нашу экономику и противостоять нашим противникам".

Распоряжение о создании Космических сил Трамп отдал 18 июня. На совещания в Белом доме с членами Национального космического совета он заявил, что для Америки недостаточно просто сохранять свое присутствие в космосе, а необходимо там доминировать. Исходя из этого, как отметил президент, он и отдал указание министерству обороны запустить процесс формирования Космических сил.