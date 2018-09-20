Мун Чжэ Ин сообщил, что при встрече с Трампом передаст ему послание от Ким Чен Ына

СЕУЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин намерен при встрече с президентом США Дональдом Трампом передать ему послание от лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом глава Южной Кореи заявил в четверг на брифинге по итогам своего визита в КНДР.

"Когда я на следующей неделе встречусь с президентом Трампом, я передам ему послание от председателя Ким Чен Ына", - сказал он.

Кроме того, Мун Чжэ Ин выразил надежду, что мирный договор с КНДР будет подписан в ближайшем будущем. "Я надеюсь, что это [подписание мирного договора] произойдет уже в ближайшем будущем", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Также лидеры Южной Кореи и КНДР договорились о проведении в ближайшем будущем парламентских переговоров.

Отношения с США

Ким Чен Ын надеется провести еще одну встречу с Дональдом Трампом, добавил Мун Чжэ Ин.

"В ходе наших бесед председатель Ким Чен Ын сказал, что надеется на скорую встречу с президентом Трампом", - сказал Мун Чжэ Ин.

Межкорейские саммиты

Президент Республики Корея и лидер КНДР по итогам прошедшей в среду встречи в Пхеньяне подписали совместную декларацию, договорившись отказаться от враждебных действий в районе разделяющей две страны демилитаризованной зоны с тем, чтобы предотвратить случайные риски вооруженных столкновений. Как сообщил Мун Чжэ Ин, КНДР также согласилась полностью закрыть свой экспериментальный ядерный реактор в Йонбене. Кроме того, министры обороны двух стран договорились прекратить полеты военной авиации и масштабные артиллерийские стрельбы в приграничных районах.

12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. По ее итогам президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.