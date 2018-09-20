Эксперт: послание Порошенко к Раде свелось к его предвыборной агитации

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко, выступая с обращением к парламенту, использовал исключительно предвыборную риторику и не дал глубоких оценок положению страны.

Такое мнение в четверг выразил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"В парламенте сегодня выступал не президент, а политик, ведущий свою избирательную компанию любыми способами",- считает эксперт. По его словам, в ходе выступления Порошенко использовал лозунги своей избирательной кампании - "вступление в ЕС/НАТО-армия-церковь-язык-ЕС/НАТО и снова по кругу". "Это маркеры президентской шизофрении, которой он пытается заразить общество", - оценил он слова главы государства.

По мнению Бортника, Порошенко в ходе выступления должен был дать реальную и фактологическую оценку внутреннего и внешнего положения страны, оценку социально-экономического положения украинцев, выступить по теме коррупции, тарифов, цен, медицины, образования. Как отметил аналитик, президент лишь вскользь упомянул эту тему, причем во внешнеполитическом контексте, "напрочь забыв о том, что сделано с украинскими пенсионерами и налогообложением".

Вместо этого, считает Бортник, Порошенко в своей речи "использовал парламентскую трибуну для атаки на оппонентов", "угрожал тв-каналам, сайтам и другим СМИ, практически называя их врагами", заявил о желании "законом запустить продажу земли". "Порошенко хороший спикер, но говорит сам с собой, о том, что интересно ему, а не большей части общества - именно поэтому проигрывает. Все это могло бы сработать, если бы людям напрочь отшибло память", - резюмировал политолог.

Ранее в четверг президент Украины Петр Порошенко выступил с обращением к Верховной раде. В своем вступлении глава государства признал, что народ недоволен ситуацией в стране, силовое противостояние не завершилось, и территориальная целостность государства не восстановлена. Он призвал депутатов Рады поддержать идею закрепления в конституции курса на НАТО и в ЕС, что в дальнейшем и было сделано, пролонгировать действие закона об особом статусе Донбасса, принять закон о регистрации "агентов влияния" РФ.

Глава государства заявил, что процесс предоставления автокефалии украинской церкви вышел на финишную прямую, вновь поднял вопрос о необходимости введения миссии ООН в Донбасс, заявил о необходимости укрепления обороны на Азовском море.

Выступление Порошенко длилось около часа. В ходе него зал покинула часть оппозиционных украинских политиков.