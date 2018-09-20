ЕСПЧ признал нарушение Польшей прав родственников при эксгумации жертв крушения Ту-154М

ПАРИЖ, 20 сентября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобы родственников жертв авиакатастрофы под Смоленском 10 апреля 2010 года, которые заявили о нарушении их прав на неприкосновенность семейной жизни властями Польши, решившими эксгумировать останки всех погибших вопреки воле многих семей. Такое решение Страсбургский суд огласил в четверг.

Иск в ЕСПЧ подали двое вдов, супруги которых погибли в смоленской катастрофе. Женщины настаивали, что действия польских властей, настоявших на повторном обследовании останков всех жертв, были неоправданными. По их мнению, для следствия достаточным было бы эксгумировать останки тех погибших, чьи родственники выражали согласие на эту процедуру.

Судьи в Страсбурге сочли эти доводы обоснованными и усмотрели в действиях Польши нарушение статьи 8 Европейской конвенции о защите прав человека, закрепляющей "право на уважение частной и семейной жизни". В связи с этим ЕСПЧ обязал польское государство выплатить обеим истицам компенсацию в размере €16 тыс. "Суд счел, что требование тщательного расследования инцидента, беспрецедентного по масштабу для [польского] государства, должно было быть согласовано с важностью желания истцов проявить уважение к останкам их супругов", - отметили в ЕСПЧ.

При этом в суде констатировали, что правовая коллизия в данном случае возникла из-за отсутствия в польском законодательстве необходимых инструментов. "Польский закон не предоставил механизма для рассмотрения этого конфликта интересов, поэтому истцы были лишены минимального уровня защиты, которую они должны были получить, исходя из их права на уважение частной и семейной жизни", - указали в ЕСПЧ.

Катастрофа и решение об эксгумации

10 апреля 2010 года официальная делегация Польши во главе с президентом республики Лехом Качиньским летела на правительственном самолете Ту-154М в Катынь. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить авиалайнер. Самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы аэродрома Смоленск-Северный, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившиеся на борту.

В июне 2016 года было принято решение эксгумировать тела всех жертв крушения для нужд следствия. Как считают в польской прокуратуре, "всесторонние патолого-анатомические исследования в области токсикологии и ДНК с использованием компьютерной томографии будут иметь важное значение для определения характера полученных жертвами ранений и причин их смерти, а также восстановления хода катастрофы и ее причин". Утверждается, что это поможет проверить и основные версии следствия, "несмотря на то, что с момента трагедии прошло несколько лет".

Государственная прокуратура провела 83 эксгумации. О результатах работы пока не сообщается.