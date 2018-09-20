Абэ проведет перестановки в кабмине после переизбрания на пост главы правящей партии

ТОКИО, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в течение ближайших двух недель проведет перестановки в правительстве в связи со своим переизбранием на пост председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом сам глава правительства заявил в четверг на пресс-конференции в Токио.
"После возвращения из поездки в Нью-Йорк [для участия в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН] я намерен провести перестановки в правительстве и руководящем составе ЛДП", - сказал он. Как отмечает агентство Kyodo, в настоящее время наиболее вероятной датой для этого рассматривается 1 октября.
Касаясь вопроса проведения реформ, Абэ заявил, что в следующую сессию парламента рассчитывает внести предложение об изменении конституции страны в связи с новыми современными тенденциями в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире. В частности, в основном законе планируется закрепить положение о расширении полномочий Сил самообороны Японии.
По итогам состоявшихся в четверг выборов председателя ЛДП Абэ одержал уверенную победу, заручившись поддержкой большинства региональных и парламентских депутатов. Его единственный оппонент - бывший министр обороны Сигэру Исиба - набрал вдвое меньше голосов.