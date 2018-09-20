Абэ проведет перестановки в кабмине после переизбрания на пост главы правящей партии

В Норвегии опасаются кибератак со стороны России во время учений НАТО

Представители норвежских кибервойск сообщали, что в рамках маневров НАТО, спецслужбы страны и вооруженные силы будут осуществлять обмен информацией и работать над предотвращением хакерских атак

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