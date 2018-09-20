Финляндия заподозрила российское судно в нарушении морских границ

ХЕЛЬСИНКИ, 20 сентября. /ТАСС/. Финляндия подозревает российское учебное парусное судно в нарушении своих морских границ. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства обороны страны.
"Российское учебно-парусное судно подозревается в нарушении границы и вхождении в территориальные воды Финляндии рано утром 20 сентября", - говорится в сообщении.
Предполагаемое нарушение произошло в регионе Архипелагового моря недалеко от города Турку, указали в минобороны.
Пограничная охрана Финляндии начала расследование инцидента. Причины произошедшего пока не известны.
Как сообщила телекомпания Yle со ссылкой на минобороны, судно находилось в финских водах порядка 20 минут и двигалось на юго-восток. Речь идет, указали в министерстве, о судне, "принадлежащем российскому государству".
По сообщению телекомпании, в этом году Финляндия еще ни разу не заявляла о подобных предполагаемых нарушениях, тогда как в прошлом это происходило пять раз - в двух случаях подозрения касались нарушения водных границ, в трех - воздушных.