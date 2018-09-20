Источник: ЕС намерен создать механизм введения санкций из-за применения химоружия

В конце июня на саммите ЕС по итогам обсуждения дела Скрипалей главы государств и правительств 28 стран Евросоюза решили создать новый механизм введения санкций для борьбы с применением химического оружия. Тогда лидеры ЕС не назвали сроков его реализации.

"Насколько я понимаю, работа по созданию нового режима введения санкций должна быть проделана этой осенью. Австрийское председательство должно завершить этот вопрос до конца года", - сказал он. По словам дипломата, в настоящее время Брюссель "достаточно уже продвинулся в реализации этого решения, принятого на июньском саммите ЕС". "Уже сейчас мы достаточно продвинулись в этом вопросе, но, как ожидается, сегодня на саммите будет решено ускорить процесс", - отметил дипломат.

Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС источник в Совете ЕС в кулуарах двухдневного неформального саммита стран евросообщества.

По версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, а также его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Лондон выступил с утверждением, что Москва "с высокой долей вероятности" причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.

5 сентября Мэй проинформировала британский парламент о расследовании инцидента в Солсбери и заявила, что в покушении на Скрипалей подозреваются два россиянина, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ.