Послы Канады и Британии осудили запрет русскоязычных произведений во Львовской области

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Посол Канады на Украине Роман Ващук и его британская коллега Джудит Гоф раскритиковали введение во Львовской области моратория на публичное использование культурного продукта на русском языке.
"Запрет во Львовской области так, как он сформулирован, - ограниченный, дискриминационный и глупый. И я говорю это как диаспорный носитель украинского языка и последовательный сторонник позитивных действий для культурных продуктов на этом языке, но также и [сторонник] разнообразия", - написал Ващук в Twitter.
The Lviv oblast ban as formulated is narrow-minded, discriminatory and #justplaindumb. And I say this as a diasporic native speaker of Ukrainian, and consistent advocate of affirmative action for cultural products in that language - but also #diversity https://t.co/ywDjnOSUeM— Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 19 сентября 2018 г.
В свою очередь Гоф разместила данное заявление Ващука на своей странице в микроблоге, от себя добавив, что также не согласна с решением Львовского облсовета. "Я не могу согласиться. Да ладно, Львовская область, ты же выше этого. И я говорю это как ценитель/ученик и украинского, и русского языков", - написала она. Свой текст Гоф сопроводила хештегами "толерантность" и "разнообразие".
Ранее депутаты Львовского областного совета проголосовали за введение моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области. Помимо этого, будет создана межведомственная рабочая группа для проведения систематических разъяснительных бесед о моратории с населением и юридическими лицами. Исполнительный аппарат облсовета должен разработать обращение к Верховной раде о необходимости внести изменения в законодательную базу Украины относительно запрета публичного воспроизведения аудиовизуальных произведений на русском языке.
В четверг комиссия Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей сообщила о намерении обратиться в Совет Европы и комитет ООН по правам человека с просьбой дать оценку введению моратория.