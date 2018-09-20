Суд отправил Марин Ле Пен к психиатру за публикацию фотографий ИГ в Twitter

ПАРИЖ, 20 сентября. /ТАСС/. Французский суд предписал лидеру партии "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт") Марин Ле Пен явиться на психиатрическое освидетельствование в связи с публикацией фотографий жертв террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которые политик разместила на своей странице в Twitter. Об этом сама Ле Пен сообщила в четверг, опубликовав копию судебной повестки в той же соцсети.
"Это совершенно поразительно. Этот режим начинает по- настоящему пугать", - прокомментировала политик, приложив к записи скан судебной повестки, предписывающей явиться к психиатру для прохождения освидетельствования на предмет вменяемости. "За то, что я осудила ужасы ИГ в твитах, "правосудие" подвергает меня психиатрической экспертизе! Как далеко они зайдут?" - добавила Ле Пен.
Вслед за этим политик, являющаяся депутатом Национального собрания (нижняя палата парламента), выступила перед тележурналистами в кулуарах парламентского дворца. "Конечно же, я не пойду на эту экспертизу", - заявила Ле Пен в эфире телеканала BFM TV.
В марте суд города Нантер предъявил Марин Ле Пен обвинения по статье "Распространение сообщений жестокого содержания, подстрекающих к терроризму". Максимальное наказание по ней может составить до трех лет тюремного заключения с выплатой штрафа до €75 тыс.
Расследование в отношении политика началось еще в декабре 2015 года, когда Ле Пен в рамках заочной полемики с рядом ведущих французских СМИ разместила у себя в Twitter три фотографии жестоких расправ боевиков ИГ над пленниками. Тем самым она протестовала против высказываний известного журналиста Жан-Жака Бурдена, который в одном из своих эфиров провел параллели между ИГ и "Национальным фронтом".
В ноябре 2017 года Национальное собрание Франции лишило Ле Пен депутатской неприкосновенности для того, чтобы следствие могло свободно вызывать ее на допросы. Ле Пен назвала действия парламентариев борьбой против "Национального фронта", а также "явным желанием преследования человека, который олицетворяет оппозицию и альтернативу правящей власти".